Déjeuner en trio

La maman de George, Charlotte et Louis était attendue au château d'Amalienborg de Copenhague. Là, la princesse Mary, 50 ans, et Margrethe II, 50 ans de règne cette année, l'ont accueillie à bras ouverts. Kate avait opté pour un long manteau croisé gris de sa marque fétiche : Catherine Walker, maison qui représente l'excellence britannique. La femme du prince héritier Frederik avait misé sur une tenue noire et blanche du plus bel effet. Le royal trio a profité d'un déjeuner ensemble au palais Christian IX. De quoi resserrer davantage les liens entre les deux monarchies, et donner encore un peu plus d'importance à celle qui fait la fierté des Windsor.

© AFP