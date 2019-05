Kate Middleton et son époux le prince William étaient de sortie, hier, pour l'inauguration du jardin de la Société horticole royale 2019 au Chelsea Flower Show. A cette occasion, le couple royal a publié une série de clichés, tous plus adorables les uns que les autres, sur leur compte Instagram.





On y voit le petit dernier, Louis, qui a eu un an le 23 avril dernier, en train de courir dans son petit pull bleu marine et son short rose, sous les yeux rieurs de son papa. Charlotte, quant à elle, a profité des joies d'une balançoire, tout comme sa maman. Sur une autre photo, on découvre Charlotte et George assis sur une passerelle en bois, les pieds dans l'eau.

















Une vidéo a également été mise en ligne sur les réseaux sociaux. Louis tient la main de sa grande soeur et son papa, George celle de sa maman. De rares images familiales placées sous le signe de la bonne humeur.





Le jardin de la Société horticole royale est un lieu cher à Kate Middleton, puisque c'est la Duchesse de Cambridge elle-même qui l'a imaginé. En légende, il est expliqué que les trois enfants ont " aidé leurs mamans à cueillir de la mousse, des feuilles et des brindilles pour parfaire le décoration du jardin". Après les Cambridge, ce sera au tour de la reine Elizabeth II de découvrir ce nouveau jardin aujourd'hui.