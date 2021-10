Un col lavallière, un motif discret, une coupe flatteuse... Kate Middleton n'a pas eu besoin de faire appel à une maison de couture hors de prix pour faire parler son sens du style. Attendue dans une branche de l'University College London (UCL), la duchesse de Cambridge a misé sur une griffe de prêt-à-porter connue de tout le monde et à la portée de toutes les bourses.

C'est effet dans une robe Zara pied-de-poule que l'épouse du prince William avait choisi de faire son apparition publique ce mardi 5 octobre. Prix affiché ? 16 livres, soit 18 euros, rapporte le Mirror. Kate Middleton a sublimé cette pièce sobre et chic avec des talons Hugo Boss assortis. La maman de George, Louis et Charlotte avait rendez-vous à l'UCL dans le cadre du programme pour la petite enfance qu'elle défend avec "The Royal Foundation Centre for Early Childhood", son projet le plus personnel.