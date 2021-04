Cottage chic

Le 27 avril, le prince William et la duchesse de Cambridge filaient à Durham pour une sortie aussi officielle que champêtre au milieu des moutons et des tracteurs. Là, la maman de George, Charlotte et Louis, qui vient tout juste de fêter ses 3 ans, a opté pour un élégant pull Fair Isle glissé sous une parka pour affronter la météo capricieuse de nord-est de l'Angleterre.

© afp

Ce tricot à motifs jacquard tient son nom d'une petite île écossaise. Le savoir-faire de ce rocher balayé par les vents faisant partie de l'archipel des Shetland a été rendu populaire par le plus dandy des princes de Galles : Édouard VIII. Devenu must have de toute garde-robe preppy qui se respecte, le pull Fair Isle a été popularisé par des marques mythiques comme Ralph Lauren avant d'être adopté par de jeunes célébrités comme le chanteur Harry Styles. Kate Middleton, elle, a misé sur la marque londonienne Brora x Troy pour, une fois encore, tirer son épingle du jeu. Habituée à recycler ses tenues, la Duchesse avait d'ailleurs déjà porté cette pièce iconique le 7 décembre 2020 à l'occasion de la tournée en train du couple.