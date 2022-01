Elle sait réussir ses entrées. Alors que les princes Harry et Andrew alimentent la presse à scandale pour des raisons bien différentes, la monarchie britannique, malmenée, peut compter sur William et Kate pour faire bonne figure. Ce 19 janvier, les Cambridge étaient attendus pour leur première sortie officielle de l'année 2022.

Le duc et la duchesse avaient rendez-vous au Foundling Museum de Londres, établissement dédié à une organisation caritative dont Catherine Middleton est la marraine. Le Founling Hospital fut créé au 18e siècle pour venir en aide aux enfants menacés d’abandon au Royaume-Uni. Fidèle à son sens du style, la mère de George, Charlotte et Louis avait opté pour un camaïeu de bleu, mixant un long manteau avec un pantalon flare de la marque Jigsaw. Le must à petit prix ? Une paire de boucles d'oreilles dorées de la marque Accessorize à seulement 2,10 livres sterling, soit 2,50 euros. "Kate effect" oblige, elles sont déjà en rupture de stock.

© AFP

Ce n'est pas la première fois que la duchesse de Cambridge craque pour des bijoux à prix mini. En mai et en octobre 2021, elle avait jeté son dévolu sur des créoles de la marque ASOS.