Style écoresponsable

Comme nous l'écrivions ce 27 mai, le prince William et Kate Middleton ont pris le temps de faire un crochet qui a ravivé de nombreux souvenirs en Écosse. Le couple royal était en effet attendu à l'université St. Andrews, là où tout a commencé pour eux. Et la Duchesse s'est de nouveau illustrée au rayon mode.

Pour marquer le coup, Kate avait en effet opté pour un blazer bleu marine croisé à boutons dorés dont l'esprit marin était accentué pour un haut à rayures blanches et bleues. Aux pieds, la maman de George, Charlotte et Louis a misé sur le confort de sneakers blanches. Son choix ? Des Veja, la marque française de baskets écoresponsables tendance. Le prix : une centaine d'euros. On notera que Meghan Markle avait aussi choisi un modèle similaire lors de sa tournée australienne avec Harry en 2018. Preuve que le "Meghan effect" n'est pas mort et enterré ?