Cette semaine, c’est à deux pas de l’université où leur amour est né que se sont rendus Kate Middleton et le prince William, à l’occasion d’une visite du musée du design de Dundee.

Comme toujours, d’innombrables admirateurs de la famille royale avaient fait le déplacement et attendaient sagement de pouvoir saluer le couple. Sagement ? Une petite fille, plus intrépide que les autres, a fait montre de tout son amour pour Kate en lui touchant les cheveux avec admiration et curiosité. Un peu étonnée dans un premier temps, la princesse n’a plus qu’éclater de rire devant tant de spontanéité, entamant un court dialogue avec l’enfant. AFP