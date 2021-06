"Le respect de tous"

Dans les colonnes de Sun, un expert royauté a proposé un décryptage d'un cliché puissant pris lors des funérailles du prince Philip le 17 avril dernier. L'oeil alerte et humble surplombant son masque noir et sublimée par l'un des colliers préférés de Sa Majesté, Kate Middleton s'y impose comme une Reine en devenir. "Kate la patiente est maintenant Catherine la Grande, le joyau inestimable de la monarchie", estime Phil Dampier.

© AFP

"Elle avait du mal à s’exprimer en public et pouvait facilement perdre la parole devant une foule, et William cherchait constamment à la protéger", rappelle-t-il. "Mais aujourd’hui, à l’approche de ses 40 ans, cette rose de la classe moyenne s’est épanouie en une figure internationale, gagnant le respect de tous", poursuit-il. Contrairement aux Sussex, les Cambridge n'ont pas quitté le navire et embrassent pleinement leur destin. "L’avenir de la Maison de Windsor repose sur les épaules de William et Kate. Harry et Meghan ont démissionné, ce qui ajoute à leur fardeau", conclut l'auteur.



En attendant l'inévitable accession au trône du prince Charles, l'ère de Kate Middleton s'annonce déjà passionnante.