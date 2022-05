Cela fait maintenant plus d'un mois que le procès qui oppose Johnny Depp à son ancienne épouse, Amber Heard, a débuté en Virginie. Chaque jour, ce sont de nouvelles révélations que les téléspectateurs qui suivent l'affaire en direct découvrent. Ainsi, alors qu'Amber Heard était à la barre il y a quelques jours, elle avait mentionné sans le vouloir le nom de l'ancienne compagne de Johnny Depp, Kate Moss, dans son témoignage. Dès lors, le mannequin a été appelé pour venir témoigner à son tour, elle devrait se présenter à la barre ce mercredi 25 mai selon les informations du Post. Une venue très attendue.

"Les avocats de l'acteur avaient été aperçus en train de serrer le poing lorsqu'Amber Heard avait évoqué une rumeur selon laquelle Johnny Depp aurait poussé son ex-petite amie dans un escalier", rapportent nos confrères. "Je me suis souvenue avoir entendu qu'il avait poussé dans les escaliers une ancienne petite amie. Je crois que c'était Kate Moss", avait révélé Amber Heard au tribunal. Si l'on en croit ces révélations, Kate Moss devrait donc témoigner en faveur de l'acteur.

Kate Moss et Johnny Depp avaient entretenu une relation passionnelle et très tumultueuse dans les années 90 durant quatre années. De fait, le couple avait pour habitude de se disputer en public et avait même fini un jour au commissariat selon les dires du magazine Voici. "J'étais difficile à vivre. Je ne me suis jamais mis dans ces états pour une femme. J'ai été tellement stupide car notre relation avait du potentiel", avait confié l'acteur lors d'une interview à Vanity Fair en 2012.