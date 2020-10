Solaire et dramatique, pointue et grand public, Kate Winslet fait partie de ces talents multifacettes qui mettent tout le monde d'accord. Ce n'est donc pas un hasard si le réalisateur James Cameron lui a (re)mis le grappin dessus pour. La Britannique de 45 ans y incarnera le personnage de Ronal dans le long-métrage attendu dans les salles en 2022. Un rôle qui lui a demandé de se surpasser comme jamais.

Pour ce film en partie filmé sous l'eau, Kate Winslet a en effet battu des records d'apnée. "J'ai dû apprendre à faire de la plongée libre pour ce rôle dans 'Avatar', et c'était juste incroyable. Ma plus longue apnée a duré sept minutes et quatorze secondes, un vrai truc de dingue", a-t-elle confié lors d'une récente interview avec Hollywood Reporter, image du tournage à l'appui. Une prouesse qui a eu le mérite de bluffer les internautes.