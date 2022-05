Katie Holmes a profité de la Fête des Mères pour officialiser le nouvel amour de sa vie. L'heureux élu ? Un certain Bobby Wooten III.

C'est au bras de ce musicien de 33 ans que l'actrice de Dawson, 10 années de plus, s'affiche désormais publiquement dans les rues de la Grosse Pompe. Et son bonheur est visible. Le bassiste, qui officie dans le groupe American Utopia, est un habitué de Broadway et des studios d'enregistrement les plus réputés. Il a notamment collaboré avec Jennifer Lopez par le passé. Après une relation hyper médiatique avec Tom Cruise et une autre extrêmement discrète avec Jamie Foxx, Katie Holmes n'est donc plus un coeur à prendre.