Heureux événement pour Katy Perry et Orlando Bloom: les deux amoureux sont parents ! Il s'agit du premier accouchement de la chanteuse de 35 ans. L'acteur a annoncé la nouvelle sur Instagram en dévoilant le nom de la petite: Daisy Dove. "Nous flottons entourés d'amour et d'émerveillement suite à l'arrivée saine et sauve de notre fille", a déclaré le couple dans un communiqué à l'UNICEF.

Perry, 35 ans, et Bloom, 43 ans, ont inclu une photo en noir et blanc d'eux tenant la main de leur nouveau-né.