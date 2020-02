Grand honneur pour la chanteuse américaine Katy Perry mardi dernier. Le prince Charles a en effet invité la jeune femme à rejoindre sa team pour le Fonds de protection des enfants de son British Asian Trust.

Elle devient ainsi ambassadrice pour l’Inde. L’artiste avait rencontré le prince en novembre dernier, une rencontre immortalisée sur Instagram, comme il se doit ! Quelques mois après, Katy Perry était à Londres, conviée au dîner des soutiens du British Asian Trust. C’est lors de ce gala qui se tenait à la Banqueting House à Whitehall que le fils aîné de la Reine a annoncé que la pop star avait été nommée ambassadrice de ce Fonds.

Depuis sa création en 2007, ce fonds, œuvre dans quatre domaines : l’éducation, les moyens de subsistance, la lutte contre la traite humaine et la santé mentale. Il a aidé 4,8 millions de personnes en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka et au Bangladesh. Déjà ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef, la chanteuse de 35 ans s’est dit honorée et prête à se mettre au travail pour les enfants "vulnérables et innocents."