La pop star de 34 ans est pleine d’à-propos.

Quand il est question de promouvoir une marque de lingerie créée par des proches, quoi de plus logique de se montrer en sous-vêtements ? C’est exactement ce que Katy Perry a fait lundi à Los Angeles lors de la soirée de lancement de The KiT Undergarments en apparaissant dans une tenue des plus transparentes ne cachant rien de ce qu’elle portait en dessous. Et pour aller jusqu’au bout de sa pensée, elle a joint la parole aux actes en commentant son geste sur les réseaux sociaux : "Je les soutiens comme leurs sous-vêtements me soutiennent." Voilà une campagne de pub bien orchestrée.