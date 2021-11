Chaque année, les célébrités tentent d'être les plus originales en revêtant leurs plus beaux costumes à l'occasion d'Halloween. Orlando Bloom et Katy Perry n'ont pas fait exception et ont visiblement été très inspirés par le contexte sanitaire actuel. De fait, la chanteuse s'était déguisée en vaccin contre le coronavirus, tandis que son fiancé avait lui pris les traits d'un médecin.

Le couple a ensuite pris la pose et a diffusé la photo sur Instagram en tentant d'inciter leurs abonnés à se faire vacciner. “Restez prudents les amis”, a écrit Katy Perry. “J’ai vacciné une fille et j’ai aimé ça”, a de son côté déclaré Orlando Bloom, une référence non dissimulée à la chanson de sa chérie "I Kissed A Girl" .