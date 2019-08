Polémique sur la planète people !

En effet, Katy Perry, qui vient d’écoper de près de trois millions d’amende pour plagiat ("Dark Horse"), Bradley Cooper ou encore Orlando Bloom et Oprah Winfrey ont assisté à une conférence organisée par Google sur le climat en Sicile. Le paradoxe de ce Google Camp sicilien ? Comme le révèle le magazine américain Page Six, toutes les stars invitées sont arrivées sur place à bord de 114 jets privés qui ont rejeté 864 tonnes de dioxyde de carbone dans l’air. Sans oublier leurs fêtes sur leur méga yacht et leur virée sur l’île avoisinante de Panarea où il est pourtant interdit d’accoster en bateau à moteur…