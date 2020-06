Crise du coronavirus oblige, de nombreux événements programmés pour le mois des fiertés LGBTQI +, comme la Gay Pride, ne pourront pas avoir lieu partout dans le monde.

Pour célébrer malgré tout la communauté, un grand concert de charité en ligne va avoir lieu aux États-Unis. Baptisé "Can’t Cancel Pride", celui-ci sera présenté par l’actrice Laverne Cox, connue pour son rôle dans la série Orange is the New Black et rassemblera de nombreux invités comme Katy Perry, Adam Lambert, Billy Porter, Ricky Martin ou encore Sia. L’objectif de l’événement est de récolter des fonds pour les communautés LGBTQI + touchées par le Covid-19. Le concert sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux de IHeartRadio le 25 juin.