Laissant courir les rumeurs pendant plusieurs mois, le mannequin de 25 ans a profité de la Saint-Valentin pour officialiser sa relation avec son petit ami, dont le nom ne devrait pas être inconnu aux fans de NBA. La membre des Kardashian a trouvé l'amour dans les bras de Devin Booker, l'arrière des Suns de Phoenix.

Ce 14 février, Kendall a partagé deux tendres clichés en compagnie du basketteur sur les réseaux sociaux. L'occasion pour des sources proches du couple d'en dire un peu plus sur les tourtereaux. "Ce qui était d’abord une relation amusante est maintenant une relation sérieuse", a-t-on confié du côté de People. "Ils sont exclusifs et Kendall est très heureuse avec Devin. Et sa famille pense qu'il est génial. Il a même été invité à la célébration du quarantième anniversaire de Kim à Tahiti."

Si Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce pour se séparer de Kanye West, et sa demi-soeur et sa soeur Kourtney nagent dans le bonheur. Cette dernière a récemment officialisé sa relation avec Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182.