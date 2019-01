Et ce, pour "aider les gens".





Selon Kris Jenner, sa fille, Kendall, s’apprête à dévoiler "des histoires crues" et personnelles pour aider les gens. On devrait donc bientôt en savoir plus sur l’art de ne pas porter de sous-vêtements ou de faire partie des célébrités les plus riches de la planète, à 22 ans, en n’ayant jamais rien réalisé de remarquable. C’est à se demander comment il était décemment possible de vivre avant la médiatisation de la famille Kardashian.