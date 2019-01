L'annonce de Kendall Jenner, relayée activement par sa mère Kris, qui devait annoncer quelque chose de très personnel, a fait un gros bad buzz





Un incroyable bad buzz pour l'incroyable famille Kardashian ? Depuis hier, les internautes sont en colère contre deux membres du clan : Kendall Jenner et sa mère, Kris Jenner. La cause de cette gronde ? La mise en scène des deux femmes pour annoncer une grande nouvelle..

Dimanche, sur son compte Instagram, Kris Jenner poste une vidéo de sa fille. La mannequin de 23 ans explique qu'elle tourne cette vidéo "pour aider les gens et leur dire que tout va bien". Elle poursuit : "J'ai vécu cette expérience, je suis tout à fait normale. Je vous comprends ". Un contenu pour le moins très mystérieux.

Kris Jenner alimente le buzz en rédigeant une longue légende dans laquelle elle affirme "être fière que sa fille soit si courageuse". Mieux encore, elle termine son message en indiquant "assurez-vous d'être sur le compte Twitter de Kendall dimanche soir".

Twitter et Instagram s'enflamment. Certains s'attendent à un coming-out de Kendall Jenner : en effet, la jeune femme est terriblement discrète sur sa vie privée, alimentant bons nomber de supputations. Ils vont tomber de haut. Kendall Jenner est tout simplement... la nouvelle égérie de la marque Proactiv, spécialisée dans les soins contre l'acné.

Sur Twitter, les internautes ont fait part de leur surprise et surtout de leur mécontentement. Kendall Jenner a empoché des millions de dollars en dupant ses fans. Peut-être y aura-t-il un avant et un après cette pub d'ailleurs. La top-model ne connaît certainement pas l'histoire de "Pierre et le Loup".