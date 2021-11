On peut y voir la jeune membre du clan Kardashian dans une robe à découpe sexy à souhait dont les quelques bandes de tissu noir cachaient seulement sa poitrine et une partie de son ventre. Une tenue jugée inappropriée par une partie de la Toile au vu des circonstances. L'épouse de Justin Bieber, elle, s'était contentée d'une robe à sequins dorée bien plus sage. Ses fans de la première heure n'ont pas manqué de faire remarquer qu'il s'agissait en réalité de son robe d'et non de demoiselle d'honneur, Kendall Jenner ayant opté pour une pièce bustier pour marcher vers l'autel.