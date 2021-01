"Quand l'amour prendre vie... Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout ! 26/01/2021" écrit ainsi le vainqueur de la saison 3 de The Voice France en légende de la photo de sa petite fille. Un cliché en noir et blanc, laissant seulement apparaître ses petits pieds enveloppés dans une couverture, qui n'a pas tardé à faire le buzz sur Instagram, avec déjà des milliers de commentaires en à peine quelques minutes. Et plus de 100.000 likes.

Mystérieuse maman

Parmi les têtes connues dans les commentaires, on retrouve Dadju ou encore Nikos Aliagas qui ont a adressé quelques tendres smileys en guise de félicitations à Kendji Girac. Quant à Charlène Le Mer de Mamans & Célèbres, elle a félicité "les Toumiiiiis". Ce qui doit être un surnom donné au couple -dont l'identité de la mère reste toujours un mystère- qui vient d'être officialisé comme parents. Félicitations à eux!