D’après Le Parisien, Kendji Girac va bientôt faire ses premiers pas en tant qu’acteur sur la chaîne Tf1 qui l’a révélé via The Voice en 2014. Le chanteur de 25 ans va en effet bientôt débuter le tournage de Champion, un téléfilm réalisé par Mona Achache (Les Gazelles, sorti en 2014). L’interprète de "Color Gitano" y jouera Zack, un jeune passionné de boxe promis à un bel avenir mais rongé par un lourd secret qu’il tente de cacher à tous : son illettrisme.

Kendji Girac a attendu de longues années avant d’accepter un rôle à la télévision. "Cela fait quelques années que je me sers des caméras pour mes clips ou pour les émissions de télévision, a déclaré dans Le Parisien celui qui désormais réalise aussi ses clips (comme le dernier, "Conqui stador "). J’ai mis du temps à être à l’aise avec tout ça. Ça a été un vrai travail sur moi." Le rôle de Zack, avec lequel il a quelques points communs (il a aussi connu des difficultés de lecture), est donc arrivé comme une évidence pour lui. Ce personnage le touche tout particulièrement. "Quand j’étais plus jeune, je savais lire, bien sûr, mais pas assez vite pour suivre les paroles sur les prompteurs au rythme de la musique quand je chantais dans des émissions télé. C’était assez gênant pour moi, concède l’interprète d’"Andalouse". Aujourd’hui, il y a 7,5 % de personnes illettrées en France, pour qui les lettres ne veulent rien dire du tout. Beaucoup ont peur de le dire, se cachent et j’aimerais, grâce à ce film, casser les codes, faire avancer cette cause et que cela ne soit plus un sujet tabou."