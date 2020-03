C’était dans la nuit de mardi à mercredi, à Chelles, en Seine-et-Marne. Le chanteur de 23 ans, accompagné d’un ami, s’est fait violemment agresser à la sortie d’un bowling, selon le journal La Marne.

Alors qu’ils se dirigeaient vers leur véhicule, quatre individus armés de bombes lacrymogènes les frappent sur le parking de l’établissement. Selon Le Parisien, les agresseurs étaient également "munis de barres de fer". Le nouveau juré de The Voice Kids, à qui on a dérobé des effets personnels dont une montre d’une valeur de 50 000 €, précise le quotidien, ainsi que des clés et une sacoche, a porté plainte. Une enquête a été ouverte afin de déterminer si les agresseurs visaient spécifiquement l’interprète de "Color Gitano", qui revenait de son tout premier concert canadien, ou s’il s’agissait d’un vol aléatoire visant les clients du bowling.