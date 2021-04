Sa compagne Soraya a donné naissance à une petite fille prénommée Eva Alba. Si l’interprète de Color Gitano parle de sa nouvelle vie de papa avec des étoiles dans les yeux, il ne cache toutefois pas que ces derniers mois n’ont pas été des plus faciles.

" Je suis un papa inquiet, protecteur, mais surtout inquiet. Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la mama pour savoir ce qu’il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !", disait-il à Midi Libre avant d’ajouter au micro de Chérie FM : "C’est incroyable ! Les nuits sont compliquées mais on pense à l’amour et au bonheur qu’il y a. Mais sinon, c’est merveilleux."