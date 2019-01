Meghan duchesse capricieuse, Kate princesse ennuyeuse, grossesse simulée, crises de nerfs et inimitié, violences verbales entre "fans" : les rumeurs et les commentaires abusifs flambent depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et sont envenimés par les tabloïds. Un vrai problème que Kensington Palace prend très au sérieux.





C'est une exclusivité du magazine Hello! , spécialisé dans la famille royale britannique qui le révèle : devant l'avalanche des commentaires racistes, sexistes et haineux contre les duchesses de Cambridge et de Sussex, une partie du personnel de Kensington Palace a dû prendre les choses en main pour modérer le plus effcacement ces commentaires.

Selon le témoignage publié par Hello!, les choses vont loin : "Les responsables du Palais ont toujours écouté les commentaires, mais c'est une chose qui prend énormément de temps. Ils peuvent bloquer certains mots, mais certains d'entre eux sont assez graves. Au cours de l'année dernière, avec des centaines de milliers de commentaires, il y a eu deux ou trois menaces violentes. Vous pouvez supprimer, signaler et bloquer des personnes et la police a des options concernant certaines personnes. Mais c'est quelque chose qu'il faut gérer parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le contrôler."

Une flambée de malveillance reprise par les médias

Le problème est devenu tel ces derniers mois que l'équipe de com' du Palais s'est formé solidement pour utiliser tous les outils possibles afin de faire face aux commentaires abusifs. Instagram a effectivement une cellule dédiée à aider les grands comptes à faire face aux commentaires abusifs, répétés et insupportables.

Les violences, les rumeurs lancées sans fondements, les batailles "entre fans" sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter. Chaque sortie, chaque mouvement des jeunes couples princiers augmente les commentaires et les critiques sur Meghan ou sur Kate. Ainsi, on les monte l'une contre l'autre, tout comme les frères William et Harry tous les jours, créant un climat violent et malsain finalement. Et comme cela fascine les foules, les tabloïds reprennent ces thématiques dans leurs colonnes. Comme quand certains internautes avaient lancé la rumeur que Meghan simulait sa grossesse.

Le magazine a aussi pu constater l'envolée des commentaires malveillants sous les articles qu'il publie en ligne. Et a décidé de lancer sa campagne #HelloToKindness pour "faire des médias sociaux un espace plus positif pour que tout le monde puisse en profiter."