Adam et Kev

Kev Adams est partout en ce moment. Que ce soit sur scène avec ses one man show (), à la télé en juré deet bientôt comme participant dans, le nouveau jeu de Denis Brogniart où il est censé combattre des zombies. Sans oublier le cinéma où, malgré la crise sanitaire, l’interprète d’sera à l’affiche début 2021 de. En effet, le 8 mars dernier, juste avant le confinement, Kev Adams avait écrit ceci sur ses réseaux sociaux. "" À travers plusieurs photos postées sur son compte Instagram, l’humoriste balade les fans dans les coulisses du tournage dont un cliché de lui en plein twerk devant une dame âgée amusée par la situation. Un rôle à l’image de sa carrière prolifique et fulgurante.

"Rêve ta vie, t’auras une vie rêvée", telle est la devise du phénomène de l’humour de 29 ans. Ou ce fan d’humoristes qui a fini par le devenir et même s’entourer des meilleurs. La personnalité préférée des jeunes a même déjà eu droit à un documentaire sur lui, Dans l’intimité de Kev Adams. Un portrait intime de l’artiste qui était même disponible sur Auvio durant le confinement.

Symbole d’une génération, Kev Adams a fait peur aux plus grands en arrivant dans le business avec autant d’ambition. Avec son humour populaire (plus de 6 millions de fans sur les réseaux sociaux), celui qui est aussi devenu acteur (Les Profs, Soda, etc.) a même fait craquer son idole, Gad Elmaleh. Avec lequel il a même monté un spectacle en duo, Tout est possible. "Kev n’abandonne pas une vanne s’il ne l’a pas essayé 27 fois", dixit son mentor dans le documentaire. "Et qu’il ne s’est pas pris 27 gifles !"

Bref, un Kev Adams comme vous ne l’aurez jamais vu. Ni même imaginé ! Et encore plus ce soir où le thème du festival est… l’écologie. Le jeune comique y a même invité sas compères comme Elie Semoun, Eric Antoine, Les Bodin’s, Michael Gregorio, Caroline Vigneaux, Tom Villa ou encore Elodie Poux, Jérémy Demay et Mehdi Bousaidan. Un gala magnifié par la présence du célèbre tennisman suisse Stan Wawrinka qui partagera un happening avec le maître de cérémonie. Stan et Kev sont d’ailleurs de véritables amis dans la vie. Récemment encore, sur Instagram, ils ont partagé une photo en vacances à la Côte d’Azur où ils s’éclatent entre amis people avec Cyril Hanouna, Oli de BigFlo et Oli, Franck Dubosc et on en passe. Kev Adams, c’est donc un peu l’Adam et Eve des temps modernes. Il est le premier humoriste à faire une telle carrière si jeune et faire partie d’une seule et même famille : celle des artistes qui touchent à tout.