Ce samedi 28 décembre, Kev Adams fêtait ses 10 ans de carrière sur scène lors d'un show retransmis en direct sur TF1 depuis le Zénith de Nantes.

L'humoriste, qui par la même occasion clôturait sa tournée, n'a pas hésité à lancer des piques à la chanteuse Aya Nakamura. En effet, à plusieurs reprises lors du spectacle "Sois Dix Ans", Kev adams s'est moqué d'un nom de scène de l'interprète de "Djadja". En plus de ses réflexions, il a également partagé après la soirée une de ses blagues sur son compte Twitter avant de se faire allumer par les internautes et les fans de la chanteuse et de finir par... supprimer la publication.

“Kayaaakaaaanakanamura! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter?”, rigole-t-il.

© TWITTER



D'après ses déclarations, Kev Adams aurait convié Aya Nakamura sur scène mais elle aurait refusé l'invitation. “Je lui ai proposé de venir me rejoindre sur scène et de me vanner. On aurait fait un sketch à deux, j’avais plein d’idées. Mais elle a refusé, je ne vais pas m’obstiner. Je crains qu’elle manque un peu de second degré. C’est dommage”, s'est-il défendu.

Par ailleurs, le jeune homme de 28 ans avait déclaré à nos confrères de Téléstar: "Je l'adore Kayak ! Personne ne comprend ce qu'elle dit mais ses chansons sont tops".

La chanteuse n'a pas encore réagi à ces déclarations. Affaire à suivre donc...