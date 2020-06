Pour monter son film, Kevin Costner - 65 ans aujourd’hui - n’a rien lâché, jamais. Souvenirs, souvenirs…

En 1990, un acteur trentenaire au charme indéniable se lançait dans le tournage d’une des plus belles fresques hollywoodiennes :. Une œuvre magistrale sur la création de la civilisation américaine, la conquête de l’Ouest et ses héros "bad-ass". Monté dans la douleur, envers et contre tous, à une époque où les guéguerres entre cow-boy et indiens étaient considérées comme has been par moult critiques de cinéma, le projet grandiose de Kevin Costner avait tout du désastre annoncé.