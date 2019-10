Dimanche avait lieu la 12e édition du Stars Rallye Télévie. Des dizaines de voitures plus prestigieuses et rutilantes les unes que les autres étaient au rendez-vous sur l’esplanade du Cinquantenaire avant de rejoindre l’aérodrome de Temploux. À leur bord, des stars, évidemment, mais aussi les copilotes qui avaient acheté leur place aux enchères.

Tout le monde était au rendez-vous pour l’évènement parrainé par Francis Cabrel (absent) et sa fille Aurélie qui a participé dans une luxueuse Lexus. Tout le monde sauf la météo qui a gâché quelque peu la fête dissuadant les badauds comme les participants de s’attarder auprès des voitures. Qu’importe, c’est dans un des grands hangars de Temploux mis à disposition par la patronne des lieux, Vanina, la fille de Jacky Ickx, que tout le monde a trouvé refuge dans l’après-midi. On y croisait évidemment des gens de RTL mais aussi des anciens comme Philippe Malherbe ou Thibaut Roland - accompagné d’Anne Ruwet - désormais passé à la concurrence mais qui reste fidèle au rendez-vous.

De nombreuses autres personnalités étaient de la partie : la famille Borlée avec Jacques et ses fils Kevin et Jonathan, Olivier Leborgne, le dessinateur Dany, Éric Boschman et les trois chefs Yves Mattagne, Pascal Devalkeneer et Lionel Rigolet ou encore Alexandre Bouglione.

Au compteur de la popularité cependant, c’est Claude Barzotti et surtout Kid Noize qui l’ont emporté haut la main. "Chaque fois que je peux aider une grande ou une petite cause et que je suis libre, je le fais volontiers", confie le premier, tandis que le second a animé l’après-midi au son d’un de ses DJ sets avant de dédicacer la BD de son personnage aux jeunes participants du rallye des enfants. Au rayon des selfies, ce sont aussi ces deux-là qui ont remporté tous les suffrages. On ne sait pas combien Kid Noize en a faits mais on se dit qu’il doit avoir des cloches au bout des doigts.