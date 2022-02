"Elle veut trop être noire"

: fait de prétendre qu’on est une personne noire ou métisse sur les réseaux sociaux pour booster son exposition médiatique. La pratique, qui flirte avec l'appropriation culturelle, fait scandale et Kim Kardashian vient de l'apprendre.

Le récent shooting de l'ex de Kanye West pour Vogue a été épinglé sur les réseaux sociaux pour cette raison. Comme le signale le populaire compte Instagram "Diet Prada", l'influenceuse y arbore des coupes de cheveux traditionnelles africaines, et ce en plein "Black History Month". Les internautes n'ont pas apprécié que Kim Kardashian copie Nina Simone ou encore Naomi Campbell de manière éhontée. "Elle veut trop être noire" , "ça ne va pas du tout" , "on sait tous que Kim Kardashian a bâti un business entier autour du fait de se prendre pour une femme noire, que ce soit avec son corps ou les hommes..." , lit-on notamment sur la Toile. Un bad buzz de plus pour le clan Kardashian.