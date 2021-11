L’affaire agite la presse people américaine. Et pas que. Kim Kardashian ne se cache plus, elle a retrouvé l’amour après avoir quitté Kanye West - pardon, Ye comme il exige d’être désormais appelé - et lancé une procédure de divorce. Sortie main dans la main, soirée d’anniversaire en pyjamas assortis et gros suçon dans le cou, elle s’affiche avec le nouvel élu de son cœur, l’humoriste Pete Davidson.

Pendant ce temps-là, Ye - Kanye West donc - se mord les doigts malgré quelques flirts pas tout à fait passés inaperçus. Pas question de baisser les bras. Il en est convaincu, la réconciliation est possible avec celle qu’il continue d’appeler "mon épouse". Il l’a dit à l’occasion d’une distribution de dindes pour Thanksgiving organisée à Los Angeles pour des plus démunis. "L’histoire que Dieu veut est que vous puissiez voir que tout peut être racheté. J’ai fait des erreurs. J’ai fait des choses publiquement inacceptables en tant que mari, mais je suis là pour changer l’histoire. Je suis le prêtre de ma maison. Je dois être près de mes enfants autant que possible. Donc quand je ne suis pas à la maison, j’en ai une autre juste à côté !"

Pas sûr qu’ils soient tout à fait sur la même longueur d’onde ces deux-là…