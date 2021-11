Ce qui avait tout d'une rumeur facile se concrétise finalement de plus en plus : Kim Kardashian en pincerait bien pour Pete Davidson. La femme d'affaires de 40 ans s'est rapprochée de l'humoriste de douze ans de moins qu'elle depuis son passage au "Saturday Night Live" le 9 octobre dernier. Après quelques photos du duo, dont une dans un parc d'attractions qui avait fait parler, en voici une qui fleure bon l'officialisation.

"Kim aime son étincelle"



C'est en effet ensemble et en pyjamas assortis que les deux célébrités se sont affichées sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de l'animateur. Kim K portait le bas quand l'ex d'Ariana Grande portait le haut, le tout en présence de Kris Jenner, la matriarche des Kardashian, et du rappeur Flavor Flav. "Ils apprennent à mieux se connaître et s'entendent très bien. Kim aime son étincelle. Il est très drôle et la rend heureuse", a récemment déclaré une source à People.