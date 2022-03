Avant la fin de l'année ?

"Elle sera enceinte de son enfant d'ici la fin de l'année", a notamment commenté une utilisatrice sur un cliché où le couple phare s'embrasse langoureusement. Réponse d'Amy Waters Davidson, la mère de l'humoriste : "Ouiii". Un enthousiasme qui n'est pas passé inaperçu et qui vient alimenter toutes sortes de spéculations. Les fans de l'influenceuse imaginent déjà l'arrivée d'un frère ou d'une soeur pour North, Chicago, Saint et Psalm.



"Ça fait du bien. Dans la vie, quel que soit le sujet, j'encourage mes amis et les gens que j'aime à être tout simplement heureux et c'est que j'ai fait", confiait récemment Kim Kardashian à Ellen DeGeneres au sujet de son couple.

Voilà une petite phrase qui risque de torturer Kanye West. Depuis six mois, Kim Kardashian et Pete Davidson affichent leur amour avec une passion de plus en plus féroce. Au point d'envisager de fonder une famille ? Une petite phrase donne aux internautes de la suite dans les idées.