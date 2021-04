On ne la disait pas prête à retrouver l'amour, et pourtant... Si le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West n'est pas encore prononcé, la star de 40 ans alimente toutes les spéculations. Celle qui s'affichait récemment en train de bachoter le droit en maillot de bain vivrait une idylle naissante avec un célèbre animateur.

Selon Page Six, la femme d'affaires milliardaire serait en train de craquer pour Van Jones, vedette de la chaîne américaine CNN. Connu pour ses positions engagées en faveur des luttes antiracistes et pour ses larmes versées en direct lors de la victoire du candidat démocrate Joe Biden, l'homme de 52 ans avait fait sa connaissance en 2018. Les deux personnalités s'étaient rencontrées lors d’une conférence sur la situation carcérale aux États-Unis.

Depuis quelques années, Kim Kardashian met en effet sa notoriété au service d’une cause qui lui est chère : les conditions d’incarcération des détenus américains. Alors power couple politisé en devenir ou simple pied de nez à Kanye West qui rechercherait désormais l'amour dans les bras d'une vraie "artiste" ? L'avenir nous le dira.