"Elle agit comme une adolescente" Après une soirée d'anniversaire en pyjamas assortis qui avait fait grand bruit, les médias ont scruté la sortie du couple dans un restaurant de Santa Monica ce dimanche 21 novembre. Le jeune homme, qui a eu des relations avec Ariana Grande ou encore Kaia Gerber par le passé, n'avait pas pris la peine de cacher le gros suçon laissé sur son cou. Du pain déni pour les paparazzi. "Elle rigole constamment avec lui. Elle agit aussi comme une adolescente, Pete lui a donné l'impression que l'horloge a reculé de 20 ans. Elle a l'air heureuse", a récemment fait savoir une source dans Page Six. Pour les mauvaises langues, "Kim K" ne chercherait en réalité qu'une chose : voler la vedette à sa soeur Kourtney, dont la relation avec Travis Barker lui aurait fait de l'ombre. Et visiblement, tous les moyens sont bons.

Fin des rumeurs, c'est désormais officiel : Kim Kardashian et Pete Davidson sont ensemble et ils s'affichent aux yeux de tous. Et depuis ce week-end, la femme d'affaires de 41 ans et l'humoriste de 28 ans mobilisent toute l'attention de la presse américaine.