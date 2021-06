"Je t'aime pour la vie"

Brad Pitt et Angelina Jolie, Johnny Depp et Amber Heard... chez les stars, les histoires d'amour finissent mal en général. Avec Kim Kardashian et Kanye West, dont la procédure de divorce a été lancée en février dernier, c'est une autre paire de manches. Alors que le rappeur américain vient tout juste de fêter ses 44 ans, la femme d'affaires lui a fait une déclaration qui confirme que le processus de séparation se passe, pour l'instant du moins, pour le mieux.

"Joyeux anniversaire. Je t’aime pour la vie", a-t-elle écrit, partageant un cliché intime de leur petite famille dans un jet privé. "Joyeux anniversaire à mon frère pour la vie", a quant à elle écrit Khloé, la soeur de "Kim K".

Dans l'ultime épisode de L'incroyable famille Kardashian, la maman de Saint, Psalm, Chicago et North a déjà confié qu'elle souhaitait le meilleur pour Kanye West. "C'est un père incroyable. (...) Je pense qu'il mérite quelqu'un qui le soutiendra dans tous ses projets, qui le suivra partout et qui déménagera dans le Wyoming, ce qui m'est impossible. Il devrait avoir une femme qui le soutient pour tout, qui voyage avec lui et qui fait tout", a-t-elle déclaré. La garde partagée de leurs quatre enfants semble en bonne voie.