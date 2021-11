Les fans de la richissime famille Kardashian les mieux informés s'en doutaient depuis un moment : Kim K a retrouvé l'amour. La femme d'affaires américaine et l’humoriste Pete Davidson ont été aperçus main dans la main à Palm Springs. Un scoop que les fans des deux tourtereaux n'ont pas loupé, d'autant plus que c'est la première fois que Kim Kardashian s'affiche avec un homme depuis le début de la procédure de divorce avec le rappeur Kanye West.

Cette histoire d'amour a débuté lorsque Kim est passée dans l’émission "Saturday Night Live" animée par Pete.

Une source proche du couple a raconté au magazine People que "même s’ils vivent dans des coins différents du pays, Kim et Pete restent en contact permanent. Ils apprennent à mieux se connaître et s’entendent bien. Kim adore son charme. Il est très drôle, attentionné et rend Kim heureuse. Ils sortent toujours ensemble et profitent. Il complimente sans cesse Kim et elle adore ça."