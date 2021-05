Alors que Kim Kardashian et Kanye West se sont récemment séparés et souhaitaient faire leur vie chacun de leur côté, ils se retrouvent aujourd'hui mêlés ensemble à une sordide histoire. En effet, certains de leurs employés déclarent avoir été victimes de maltraitante de leur part et se disent prêts à intenter une action en justice. Selon les informations du quotidien britannique The Sun, ils mentionneraient un "

Ces employés auraient décidé de faire entendre leur voix suite aux actions en justice menées par des membres de la chorale de Kanye West il y a quelques mois, pour maltraitance également. Si un procès a effectivement lieu, une enquête devra déterminer à quel point Kim Kardashian contrôlait son personnel. "On pense qu'il s'agit de travailleuses domestiques employées à son domicile qui auraient pu être classées à tort comme entrepreneurs indépendants au lieu d’employés", explique le quotidien.

En plus de ces faits de maltraitance, le couple aurait également engagé des adolescents sans respect des règles. En effet, si les mineurs étaient employés et travaillaient plus que la limite maximale fixée par la loi, alors il pourrait y avoir un cas de violation du travail des enfants. Entre leur divorce et ces accusations de maltraitance, Kim Kardashian et Kanye West ne risquent pas d'arrêter de défrayer la chronique de sitôt.