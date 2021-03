Décrit comme isolé et dans le déni depuis quelques semaines, Kanye West a fini par regarder la réalité en face. La procédure de divorce de Kim Kardashian étant véritablement lancée avec l'appui de l'avocate Laura Wasser, alias "Madame Rupture", le rappeur viendrait de faire un choix fort tourner la page sans remous.

Selon les informations de TMZ, le rappeur de 43 ans et la star de télé-réalité de 40 ans ont entamé la répartition de leur vertigineux patrimoine. Et la demeure familiale de Los Angeles serait au coeur des discussions. Une source proche du couple aurait affirmé que Kanye West laissait la villa de Hidden Hills à son ex afin d'assurer une certaine stabilité à leurs quatre enfants. Celui qui se rêvait président des États-Unis verrait son avenir dans le Wyoming où il possède un vaste ranch alors que Kim Kardashian a le reste de son clan à portée de main dans ce coin cossu de la Cité des Anges.

Décrite comme "spectaculaire", mais "austère", cette villa de plus de 800 mètres carrés était le rêve d'architecte de Kanye West. Aujourd'hui estimée à quelque 60 millions de dollars, elle fut conçue par Axel Vervoordt et Vincent Van Duysen, deux Belges devenus de véritables stars du design. "La maison est entièrement décorée dans des tons blancs, marrons et gris, une palette qui détend le couple et les rend heureux d'être chez eux, à l'abri du chaos du monde extérieur", lisait-on au sujet de la bâtisse minimaliste dans People en 2020.