Les deux superstars, qui sont déjà parents de trois enfant (North, Saint et Chiago), ont une nouvelle fois fait appel à un mère porteuse. En effet, pour leur troisième enfant, Chicago, la star de la télé-réalité et le rappeur avait déjà choisi de passer par la gestation pour autrui.La mère porteuse a donné naissance à un petit garçon ce vendredi. C'est par un tweet que la maman a annoncé la nouvelle: "Il est là et il est parfait!"