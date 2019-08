Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire au monde, et Kim Kardashian ont plus d’un point en commun.

Notamment celui de savoir s’y prendre pour faire des affaires. Juteuses, qui plus est. Et les deux sœurs n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Elles ont uni leurs forces pour créer une série de parfums à leur image., tant au niveau des fragrances que du design des flacons. Ce sont leurs banquiers qui se frottent déjà les mains…