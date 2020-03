La planète people vit au rythme des clashs et autres disputes entre stars. Le conflit entre Taylor Swift et le clan Kardashian, qui s'enlise depuis 2009, a été ravivé en cette fin de mois de mars.

Loin de se livrer à cette guerre vieille de onze ans, Taylor Swift a préféré appeler ses fans à faire des dons, en ces temps de crise liée au coronavirus. Pour mieux comprendre le conflit qui oppose Taylor Swift et le clan Kardashian, il faut remonter en 2009. À cette époque, la chanteuse vient de remporter le prix de la meilleure vidéo féminine de l'année lors des MTV Music Awards. Kanye West monte alors sur scène et interrompt la jeune artiste en affirmant haut et fort que "Beyoncé a le meilleur clip de tous les temps".

On fait un bond dans le temps et on se retrouve en 2016, au moment de la sortie de « Famous », titre de Kanye West sur lequel on peut entendre: "J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions encore coucher ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai rendu cette salope célèbre." Ces propos misogynes choquent naturellement la jeune femme qui affirme ne jamais avoir été mise au courant que le rappeur parlerait d'elle en ces termes peu élogieux. Ce dernier assure alors qu'il a prévenu Taylor Swift pour lui demander son accord. Il divulgue même un extrait de l'appel avec la chanteuse, ce qui la décrédibilise pendant des années jusqu'en mars 2020 ! En effet, vendredi dernier, une vidéo de l'appel téléphonique en entier a refait surface sur les réseaux sociaux.

"Taylor Swift a choisi de rallumer un vieux clash"

On comprend alors que Kanye West n'a parlé de sa citation qu'en partie, lui demandant s'il pouvait dire: "J'ai l'impression que Taylor Swift me doit une partie de jambes en l'air." Celle-ci lui répond alors qu'elle doit y réfléchir et qu'elle aimerait entendre le résultat final avant de donner son accord. Pensant que la chanteuse est à l'origine de la fuite, Kim Kardashian, épouse de Kanye West, a tenu à réagir sur Instagram: "Taylor Swift a choisi de rallumer un vieux clash. Je n'ai pas d'autre choix que de répondre parce qu'elle ment. Le seul problème ici, c'est que Taylor a menti par le biais de sa publiciste qui a dit que 'Kanye ne l'avait jamais appelée pour lui demander la permission'. Ils ont clairement parlé, comme vous pouvez le voir. Personne n'a nié le fait que le mot 'pétasse' avait été utilisé sans sa permission."

De son côté, Taylor Swift a préféré botter en touche, estimant qu'il y avait mieux à faire que de se crêper le chignon en ces temps de crise, appelant aux dons pour soutenir les hôpitaux: "Au lieu de répondre à ceux qui me demandent comment je vais après la fuite de la conversation qui prouve que je disais la vérité (vous savez, celle qui a été illégalement enregistrée, que 'quelqu'un' a trafiquée pour me piéger et nous plonger, ma famille et moi, en enfer pendant quatre ans), swipe up pour voir ce qui compte vraiment."