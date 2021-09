Les tenues provocantes, Kim Kardashian adore ça. Malheureusement, la dernière en date a du mal à passer. Ce samedi, la star est arrivée à New York, puisque la ville s'apprête à devenir le théâtre de la Fashion Week. Elle est ainsi apparue en public, encagoulée et entièrement vêtue de cuir, pour un look au style "BDSM". Si cette tenue a déjà de quoi choquer à elle seule, les internautes ont surtout étaient très interpellés par le mauvais timing dont Kim Kardashian a fait preuve. En effet, ce samedi les Etats-Unis commémoraient les vingt ans des tragiques attentats du 11 septembre.

"C’est l’anniversaire du 9/11 à New York et le fait qu’elle recherche de l’attention de cette façon est effroyable" ou encore "c’est le 11 septembre et c’est ce qu’elle fait pour faire tourner les têtes ? Aujourd’hui quoi ?", peut-on notamment lire Twitter. La star ne s'est pour l'instant pas encore exprimée à ce sujet, mais une chose est sûre, son apparition n'aura laissé personne indifférent.