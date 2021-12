Kim Kardashian a déclenché la colère des internautes! L'ex-femme de Kanye West a malencontreusement révélé l'une des intrigues principales du dernier film Spider-Man : No Way Home, avec Tom Holland et Zendaya.

Lundi soir, elle avait posté dans sa story Instagram des photos d’événements se déroulant dans le troisième acte du film. De quoi gâcher le plaisir aux cinéphiles qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir le troisième volet de la saga "Spider-Man", sorti le 15 décembre dernier.

"J'ai fait exprès de me couper des réseaux sociaux depuis le début et Kim Kardashian me spoile le dénouement de Spider-Man", "Je ne sais pas quoi dire... J'ai la rage, merci Kim d'avoir révélé la fin...", "à quoi bon le voir désormais? Kim tu m'énerves", ont déclaré plusieurs fans de la franchise, sur Twitter.

La star a ensuite vite supprimé un important spoiler du film après de nombreuses critiques de fans.