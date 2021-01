Un silence assourdissant. Non, le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West n'est pas une rumeur, loin de là. Si la star de télé-réalité s'est contentée de s'afficher sans son alliance sur Instagram, son avocate spécialisée Laura Wasser, parfois surnommée "Madame rupture", oeuvre en coulisses pour entériner la rupture. Et si l'on en croitqui, on le rappelle, avait annoncé la nouvelle fracassante en exclusivité, Kim Kardashian a une raison bien particulière de jouer la montre.

Le bien informé média américain assure en effet que le divorce entre les deux stars cristallisera toute l'attention des ultimes épisodes de L'incroyable famille Kardashian. "Les Kardashian ont bien l’intention de (finir le show) avec fracas. Ils ont filmé Kim discutant de ses problèmes maritaux. Mais toutes les personnes impliquées ont signé des accords de confidentialité, car le final ne sera diffusé que plus tard en 2021", y lit-on. Le clan mené à la baguette par Kris Jenner aurait donc la ferme intention de faire rimer divorce avec audimat et retombées économiques. Avec l'accord de Kanye West ? "Il semble apprécier tout le raffut qui entoure son divorce. Il sait parfaitement ce dont les Kardashian sont capables en termes de relations publiques et il pense que c’est drôle que (l’équipe de Kim) mette en cause sa candidature à l’élection présidentielle pour justifier la fin de leur mariage", ajoute la source au sujet du rappeur de 43 ans.

Pour rappel, l'arrêt de L'incroyable famille Kardashian avait été annoncé en septembre 2020, après 20 saisons, 14 années du diffusion et des centaines d'épisodes.