Au sein du clan Kardashian, ce sont plutôt les créations farfelues de Kanye West qui ont pour habitude d'être raillées. À Noël, c'est pourtant Kim K qui a été dans l'oeil du cyclone. La cible des moqueries de la Toile ? Un accessoire des plus improbables.

Pour passer les fêtes en famille, la star de 40 ans avait en effet dégainé un bustier moulé signé Daniel Roseberry, le directeur artistique de Schiaparelli, sublimé par une jupe fluide verte et des boucles d'oreilles pour le moins imposantes. La pièce sculpturale avec ses abdos apparents a provoqué un torrent de réactions, et Kim Kardashian a eu le droit à toutes sortes de comparaisons de la part des internautes. L'objectif est sans doute atteint : quelques jours après Noël, son look fait toujours autant jaser.