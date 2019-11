Journée noire pour les fans de Kim Kardashian. De son propre aveu, elle s’est "réveillée". Et a soudain pris conscience de la triste réalité : "J’ai réalisé que je ne pouvais pas aller sur Instagram avec mes enfants sans tomber sur des photos de nudité provenant de mon compte presque tout le temps." Un éclair de lucidité ne venant jamais seul, elle s’est aussi dit que, peut-être, ses clichés n’offriraient pas tous les gages de sérieux sur son CV de future avocate. Elle a donc décidé de ne plus poser dénudée. Voilà qui devrait mettre quelques millions de chroniqueurs people au chômage. Et faire chuter drastiquement la fréquentation de son compte Instagram. Les nouvelles ne sont pas si mauvaises, finalement…