Quand le scandale se transforme en or. Kim Kardashian ne serait sûrement pas qui elle est aujourd'hui sans sa sulfureuse sextape, tournée en 2003 avec son compagnon de l'époque, Ray J, et diffusée en masse en 2007. La même année, la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian était lancée aux États-Unis. Dès lors, son clan n'a cessé de redéfinir certaines normes tout en se bâtissant un empire... qu'on le veuille ou non.

"J'aurais préféré que cette sextape n’existe pas"

Mère de quatre enfants, "Kim K", 40 ans, sait qu'elle va devoir faire face à son passé dans un futur proche. "L’émission n’aurait jamais été aussi populaire sans cette vidéo", a-t-elle concédé lors d'une table ronde avec le reste de sa famille. "Dans un premier temps, cette fuite n’était pas une bonne chose, mais tellement de bien en a découlé que cela efface le négatif. Même si j’aurais préféré que cette sextape n’existe pas", a-t-elle ajouté. La future avocate sait qu'elle risque de devoir en parler à North, Saint, Chicago, et Psalm quand ils seront plus grands. "Je vais traîner ça le reste de ma vie. Mais je n’ai pas encore eu l’occasion d’en parler à mes enfants. Je réalise qu’un jour cela pourrait être nécessaire", redoute-t-elle.

Kim Kardashian en a profité pour faire savoir qu'elle était célibataire et non en couple avec l'animateur Van Jones.