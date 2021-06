"J'ai l'impression d'être une ratée"

À cette époque la star de la télé-réalité et Kanye West ne vivent plus sous le même toi. La femme d'affaires de 40 ans est restée dans la luxueuse villa de Hidden Hills, le rappeur américain a rallié son ranch cossu du Wyoming. "Je n'en peux plus honnêtement. Pourquoi suis-je toujours bloquée à cette étape depuis des années ? Il part s'installer dans un État différent chaque année, je dois faire en sorte que nous soyons ensemble pour élever les enfants", déplore-t-elle dans l'émission.

"C'est un père incroyable. (...) Je pense qu'il mérite quelqu'un qui le soutiendra dans tous ses projets, qui le suivra partout et qui déménagera dans le Wyoming, ce qui m'est impossible. Il devrait avoir une femme qui le soutient pour tout, qui voyage avec lui et qui fait tout", poursuit-elle avant de s'autoflageller. "J'ai l'impression d'être une ratée. C'est mon troisième mariage putain. Je me sens minable. Mais je ne peux même pas réfléchir à ça, j'ai envie d'être heureuse", l'entend-on dire, émue.

En pleine procédure de divorce, Kanye West a demandé la garde partagée de leurs quatre enfants alors que Kim Kardashian, elle, n'a pas réclamé de pension alimentaire.